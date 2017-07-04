Після страшної ДТП відомий український боксер потрапив до реанімації

Знаменитий український боксер Іван Редкач потрапив у жахливу ДТП в США. Після аварії він знаходиться в реанімації, про що інформує replyua.net. Наразі відомо, що близько 22-ї години за місцевим часом Іван разом з другом поверталися з вечері в Малібу додому. На одній ділянці дороги Редкач не зміг впоратися з керуванням і його машина вилетіла в кювет.
Відзначається, що удар об огорожу був дуже сильним і припав на водійську сторону. Боксера відразу забрали в клініку Cedars-Sinai Medical Center, де в даний момент він знаходиться в реанімації. Вердикт лікарів повинен бути вранці за місцевим часом (орієнтовно 16-17 годин за київським часом). За даними джерела, за кілька годин до події Редкач провів вечірнє тренування, готуючись до повернення на ринг 9 вересня. Після заняття під час вечері в Малібу українець був чимось стурбований і сердитий на когось, але близьким вважав за краще про це не розповідати.
Нагадаємо, раніше в Ізюмі Харківської області сталася смертельна ДТП за участю двох молодих дівчат. Авто злетіло з дороги, врізавшись в опору електромережі. Через потужного удару від автомобіля залишилася лише купа металобрухту, а двигун іномарки вилетів на кілька метрів. Обидві дівчини загинули. Дівчата транслювали свою смерть в прямому ефірі Insagram.