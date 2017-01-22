Украинские гимнасты получили от Японии 75 тысяч долларов

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Руководство Японии выделило представителям украинской гимнастики грант в сумме около 75 тысяч долларов. Грантовый договор был подписан 22 января в украинской столице. При этом участвовал дипломатический представитель Японии в Украине Шигеки Суми и представитель от Украины Ирина Дерюгина.По договору прописано прикупка оснащения, а именно для мужской и женской спортивной гимнастики, а еще собственного траспортного средства - автобуса. Японский дипломат заметил, что в его стране знают возможности и способности к профессиональному росту, которыми обладают украинские спортсмены. Поэтому власть Японии решила содействовать усовершенствованию украинской гимнастики. А это как раз кстати, потому что наступает период подготовки к следующей Олимпиаде, которая состоится в 2020 году в японской столице.Также на встрече присутствовали представители правительства, в частности представитель профильного министерства Игор Гоцул, который поблагодарил правительство Японии за содействие и свой вклад в развитие гимнастики в Украине. Стоит отметить, что это не последняя грантовая помощь с японской стороны. Планируется также в будущем подписание договора с Фондом Кличко.