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Збірна України з фехтування обійшла Росію та виграла "золото"

Збірна України з фехтування обійшла Росію та виграла "золото"
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах зайняла перше місце на етапі Кубку світу в Китаї. До збірної входять Фейба Бежура, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелеєва та Олена Кривицька. Як повідомляє replyua.net, в 1/16-й фіналу українські дівчата обфехтували з загальним рахунком 45:43.

Після того українська збірна залишила без нагороди господарів турніру, виборовши перемогу з рахунком 45:35. А вже у півфінальній зустрічі з росіянками наші дівчата підтвердили свою чітку мету отримати перемогу в турнірі. Вони відіграли свій пріоритет фактично на останній хвилині поєдинку, не залишивши збірній Росії жодного шансу. Це був найнапруженіший поєдинок за ввесь період турніру.

А вже у вирішальній «битві» України з Південною Кореєю збірна України з самого початку почала тримати лідерство, і завершили поєдинок з рахунком 43:32. Вітаємо наших чемпіонок з перемогою. Це було видовище, яке варто побачити у повторах, якщо вам не вдалося бачити в ефірах раніше. Що саме після перемоги відчували наші фехтувальниці нажаль невідомо. Також варто згадати, що у індивідуальному поєдинку Фейби Бежура зайняла друге місце, дозволивши себе обійти тільки американці Ганні ван Бруммен.
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