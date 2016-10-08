Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

П’ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор Олексій Федина в прямому ефірі «Громадського радіо» поділився враженнями від перемог в Ріо, передає replyua.net.
«Перші враження від перемоги на своїх перших Паралімпійських іграх були 8 років тому, але мені здається, що це було вчора. Ці враження відрізняються від подальших сходжень на п'єдестал. Тоді я вперше побачив, як 50 тисяч людей стають на рівні ноги під гімн моєї країни. Я тоді навіть подумав, що можу пустити сльозу, хоча вважав себе мужнім. Це було в Пекіні в 2008 році», – розповів Олексій Федина.
Спортсмен зізнався, що він в Ріо виграв дистанцію, але показав не той результат, який хотів. «Я навіть допустив можливість того, що суперник міг виграти. На п'єдесталі ми були вдвох. Ми припливли сота в соту секунди. Це той час, який можна зловити тільки за допомогою електроніки. Я зрозумів, що потрапив в пастку, коли усвідомив, що у мене були затиснуті м'язи. Я не міг їх розслабити. Після кожного гребка повинна бути мінімальна пауза», – зазначив Федина.
Щодо тренування українських паралімпійців Олексій Федина зазначив наступне: «На даний момент я тренуюся в басейні «Купава», який знаходиться в Броварах. Я прийшов саме до конкретного тренера – Віктора Анатолійовича Турчинова. Я побував на кращих спортивних базах всієї України. Я не можу сказати, де більше тренувався. Чесно кажучи, басейни залишають бажати кращого. Я бачу, що йдуть позитивні зрушення в цьому процесі, але це відбувається повільно. Нове не будується, старе реконструюється і віддається в приватні володіння, стає фітнес-клубами. Це добре для здоров'я нації, але ці заклади розраховані на те, щоб заробляти гроші. Ті люди, які тренуються зі мною, настільки самостійні, іноді не скажеш, що вони нічого не бачать. Вони добре орієнтуються в просторі. Українські реалії навчили їх бути самостійними. За кордоном в більшості розвинених країн створені набагато кращі умови», – розповів спортсмен.
Україна не пристосована для життя людей з інвалідністю, але вона показала третій результат у світі на Паралімпійських іграх. Феномен у тому, що наші спортсмени стикаються з додатковими проблемами і стають сильнішими. Років 10-15 тому почався розвиток Паралімпійського руху. «За 15 років база в Євпаторії переоснащалася, аналогів у світі немає. Це унікальна база для підготовки спортсменів та реабілітації людей. На даний момент вона перебуває на окупованій території», – розповів Олексій Федина.
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