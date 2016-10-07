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Павелко розраховував на 3:0 - про зустріч Україна - Туреччина

Павелко розраховував на 3:0 - про зустріч Україна - Туреччина
Результати першого тайму зустрічі між збірними України та Туреччини поступово почали змушувати посилювати віру українських вболівальників у нашу збірну. Про це сьогодні, 7-го жовтня, телеканалу «Футбол 1» сказав голова ФФУ Павелко Андрій, передає replua.net.

«Перша половина гри надихнула нас вірити в те, що українська збірна показує саме ті результати, які так довго чекали українські вболівальники. З кожним кроком у наших футболістів з’являється своя картина гри, свій власний стиль. Мені здається, що те видовище, яке ми побачили у першому таймі запам’ятається нашим вболівальникам», - розповів він.

Відповідаючи на запитання, що він думає про кінцевий результат матчу, Павелко зауважив: «Був чудовий рахунок (2:0), і могло б бути і 3:0. Я засмучений результатом». «Футбол – це гра, в яку потрібно грати до останньої секунди. У другій половині зустрічі було складно. Трибуни розривалися у підтримці. Але нічия – теж позитивний результат для наших футболістів. У нас ще буде багато чудових нагод проявити себе. Напевно, то був не наш день, після якого все таки залишилася якась гіркота у роті», - зауважив президент ФФУ. Як відомо, головний тренер збірної Андрій Шевченко також висловив своє невдоволення результатом цієї гри.

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