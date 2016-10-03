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Ризатдинова стала лучшей спортсменкой сентября

Ризатдинова стала лучшей спортсменкой сентября
Крымчанка Анна Ризатдинова, наша звездочка Олимпиады в Рио, стала лучшей спортсменкой Украины по итогам сентября. Как передает replyua.net, после Олимпийских игр в Рио художественная гимнастка также уже успела стать серебряным призером неофициального клубного чемпионата мира.

Сегодня представители Национального олимпийского комитета Украины сделали заявление о том, что Ризатдинова была выбрана лучшей спортсменкой прошлого месяца. Кроме того, наставницу Ризатдиновой Ирину Блохину признали лучшим тренером сентября. Отметим, что после окончания Олимпийских игр наша гимнастка продолжает завоевывать награды. В сентябре Анна выступала на неофициальном мировом чемпионате и взяла сразу две награды – Ризатдинова стала третьей в командных соревнованиях, а также завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

Нужно отметить, что недавно Виталий Кличко лично поздравил Ризатдинову с успешным выступлением на Олимпиаде и вручил ей ключи от однокомнатной квартиры. Кроме того, спортсменка должна получить 80 тысяч гривен за бронзовую награду, завоеванную на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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