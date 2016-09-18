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Олександр Усик: «Найбільше хочу додому, до дітей»

Олександр Усик: «Найбільше хочу додому, до дітей»
Як передає replyua.net, після нічної перемоги над поляком Кшиштофом Гловацьки в бою за пояс чемпіона світу за версією WBO українець Олександр Усик досить відверто розповів, як добував титул і чого тепер хоче найбільше. Однак на початку прес-конференції знайшов в собі сили пожартувати. «Спасибі, що ви приїхали. Йдемо», - спробував встати з крісла кримчанин.

«Все добре, але всі емоції я залишив на рингу, - продовжив українець з посмішкою. - І ще в роздягальні, де мене вітали дружина, близькі мені люди. Стомився я, пізно вже. За дітьми скучив, додому хочеться. І нарешті буду спати з дружиною», – зазначив Усик.

Потім вже боксер дав характеристику бою: «Найважливішим було виконати те, що ми напрацьовували, про що домовлялися. І, головне, не вплутатися в бійку, яку хотів Кшиштоф. Хоча була спокуса покуражитися. Ну, і важкою була підготовка, а все інше було в кайф».

«Цілі – обов'язково перемогти нокаутом у мене не було, - говорив Олександр. - Якби він пройшов – назвемо його ударчик, плюшка – було б добре. А так я просто робив свою роботу, працював. Кшиштоф пропускав досить сильні удари, але тримався. Природно, що мене це затягувало в рубку, але я намагався стримуватися», – розповів Олександр.

Пояснив Усик і момент з падінням, відповідаючи на запитання польського журналіста, чи не від удару Гловацького він впав. «Від сонячного удару», - пожартував Саша. А потім в такому ж дусі сказав про найскладніший момент бою: «Не пам'ятаю».

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