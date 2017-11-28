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Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум Участники фанатских группировок донецкой The Club, Kharkiv City Patriots совместно с организацией «Национальный корпус» остановили транспортное средство, в котором ехала футбольная команда «Шахтёр» (Донецк) вблизи стадиона «Металлист» для разговора со спортсменами, о чем информирует «Укринформ».

Как сообщает replyua.net, на обнародованном в «Фейсбуке» видео видно, как ультрас провели разговор с Андреем Пятовым, Ярославом Ракицким и Тарасом Степаненко о позиции ФК «Шахтёр» по отношению к войне. Один из лидеров движения заявил: «Мы являемся активистами «Национального корпуса». К вашей команде у нас появилось много вопросов. В частности и к вашему руководству. Вы не один раз некрасиво высказывали свою позицию относительно событий, происходящих в Украине, однако если вы держите курс на свою донецкую публику, то в Донецке вы и играть будете. Каждый раз нам приходится видеть, как футболисты вашей команды относятся к гимну Украинского государства. Вы ведете себя чрезвычайно позорно. Вы не один раз отказывались надевать футболку в поддержку воинов Антитеррористической операции. Если вы имеете хоть самое малое желание выразить антиукраинскую позицию, то вы отсюда или поедете, или с вами решится вопрос прямо здесь. Причем этот вопрос не МВД и не силовики решать будут, а мы».

В сообщении также отмечается: «Сегодня вечером в городе Харьков националисты, в частности и члены донецкого The Club и харьковского Kharkiv City Patriots, остановили автобус с игроками ФК «Шахтёр», чтобы провести с ними беседу. Ультрас предъявили команде за странные выходки и непонятную позицию на счет война на Донбассе. Спортсмены всячески оправдывались, а лично Тарас Степаненко дал обещание выйти в поддержку воинов АТО уже на ближайшие игры».
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