В Украине чтят память жертв Голодомора

25 ноября, в субботу, в Украине чтят память людей, умерших во время Голодомора. Как сообщает replyua.net, сегодня 85-ая годовщина Голодомора в Украине, в связи с чем по всей стране будут проведены траурные мероприятия.
День памяти жертв Голодомора выпадает на четвертую субботу ноября согласно президентским указам 1998 и 2007 годов. Помимо Украины, различные мероприятия, посвященные жертвам Голодомора, сегодня также пройдут еще в 32 государствах. С утра на всех административных зданиях нашей страны были приспущены флаги, также власти ограничили проведение различных развлекательных мероприятий.
В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Больше всего человеческих жизней унес Голодомор, начавшийся в 1932 году. От голода погибли миллионы людей, точные цифры неизвестны до сих пор. В Украине Голодомор признали геноцидом народа, который осуществлял коммунистический режим СССР.