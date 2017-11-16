Верховной Радой были внесены изменения в календарь праздников

Украинцы теперь будут отмечать еще один праздник, и он станет выходным днем в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, 25 декабря было внесено Верховной Радой в перечень выходных дней в Украине – теперь в этот выходной украинцы будут праздновать Рождество Христово по Григорианскому календарю.
Также были внесены и другие поправки – Днем труда оставили только 1 мая. Законопроект устанавливает праздничным и выходным днем 25 декабря, а 2 мая будет рабочим. По словам авторов этой инициативы, сейчас в Украине насчитывается порядка одиннадцати тысяч протестантских и католических общин, и это почти треть от всех действующих в настоящее время религиозных общин в стране.
Эти 11 тысяч общин празднуют Рождество именно 25 декабря, согласно Григорианскому календарю. Напомним, что ранее Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, заявил о том, что выходной 9 мая будет перенесен на 8 мая, а 8 марта будет рабочим днем.