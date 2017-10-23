Експерт: це назавжди змінить свідомість нашого народу

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За словами політолога Юрія Романенка, законослухняність варто виховувати не за допомогою «драконівських» штрафів, а за допомогою невідворотності покарання, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на допис, опублікований експертом у соціальній мережі.Так, Романенко наголошує, що щойно в державі станеться якась трагедія, відразу з’являється кілька сотень «експертів», які вимагають ужорсточити покарання у цій сфері. Цього разу вирішили підвищити санкції за порушення правил дорожнього руху, але навряд чи це зможе допомогти вирішити ситуацію. Політолог зауважує, що варто створити інструмент, за допомогою якого пильні громадяни могли б фіксувати порушення і повідомляти про них компетентним органам. Романенко переконаний – українці із задоволенням будуть «стукати» одне на одного, особливо – на власників «Лексусів» і «Бентлі».У даному випадку невідворотність покарання стане ключовим принципом: яким би «мажором» ти не був, три десятки штрафів, нехай і не надто високих, змусять ввімкнути калькулятор. Більше того – всі розуміють, що за ними хтось спостерігає, а це дисциплінує. Непогано було б також мотивувати свідомих громадян 10-20% штрафу, стягнутого з огляду на їх повідомлення. Недоліки громадян мають збагачувати державний бюджет аж поки громадяни не вирішать змінитись. Це стало б справжньою революцією у свідомості нашого суспільства, - наголошує блогер.