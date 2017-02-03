В больницах «ДНР» выгоняют мирных жителей ради лечения наёмников

В самопровозглашённой «Донецкой народной республике» в связи с обострением на Донбассе наблюдается нехватка койко-мест в больницах — депутат Дмитрий Тымчук в своём Facebook-аккаунте сообщает, что руководство «ДНР» спешно освобождает места в больницах ради наёмников, воюющих против украинских военных, тогда как мирные жители, проходящие лечение в этих больницах, выписываются в ускоренном режиме.
В связи с таким положением дел врачи местных больниц в отдельных городах вынуждены находиться на работе круглосуточно. В частности, к таким городам относится Макеевка, где медикам поручили постоянно находиться в готовности к особым распоряжениям. Источник уточняет, что сложная ситуация сохраняется и в Ясиноватой, где представители местных «властей» ходят по квартирам мирных жителей с просьбой не покидать подвалы и бомбоубежища. По всей видимости, как отмечают в соцсетях, эти рекомендации направлены на то, чтобы сократить нагрузку, связанную с лечением мирных жителей.
Напомним, «ДНР» несёт значительные потери в боях под Авдеевкой, которые активизировались 29 января 2017-го года. Некоторые политологи считают, что войска РФ идут на прорыв, чтобы «прощупать почву» на предмет того, как отреагируют на подобные события на востоке Украины новые власти США.