«Ужас»: МИД Германии прокомментировало ситуацию на Донбассе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии в пятницу, 3 февраля 2017-го года, прокомментировал обострение на Донбассе. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, представитель немецкого МИДа назвал ситуацию на Донбассе «ужасной», а также констатировал, что на востоке Украины наблюдается огромное количество нарушений «режима тишины».
Тем не менее, МИД Германии также выказал озабоченность тем фактом, что за нарушение договорённости о прекращении огня на линии разграничения виновны обе стороны. В свою очередь, со своими немецкими коллегами соглашается и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, который оценивает ситуацию на Донбассе как «возвращение к 2014-му году». Фактически, обострение на Донбассе привело к разрушению всего, что было достигнуто политическим и дипломатическим путём за время конфликта на востоке государства.
Однако, Линас Линкявичюс также заверил Украину в том, что официальный Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Литвы в этой непростой ситуации.