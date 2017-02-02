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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог
События, которые окутали Авдеевку и её окрестности в последние дни, являются очень показательными и для украинцев, и для россиян, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Гончара изданию «Гордон», Россия в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — для Кремля «формальные отписки» и молчание Трампа относительно событий в Сирии и на Донбассе являются, по мнению политолога, хорошим знаком.

Владимир Путин активизировал обострение на Донбассе для того, чтобы инициировать своеобразную «разведку боем». Михаил Гончар считает, что факт молчания Госдепа США и лично Дональда Трампа в ключе донбасских событий свидетельствует о том, что в настоящее время западный лидер «занят своими делами», тогда как за событиями в Украине в Белом доме пристально уже не следят. Это, отметил Гончар, для Путина может послужить сигналом для «движение вглубь Украины».

Напомним, окрестности Авдеевки в 29 января 2017-го года стали едва ли не самой «горячей точкой» на Донбассе. Волонтёры и военные ВСУ сообщали о том, что противник применяет запрещённое Минскими соглашениями вооружение, в частности, «Грады» и танки. Политолог Михаил Гончар считает, что Путин де-факто проверяет, насколько далеко новое руководство США позволит ему зайти, и что будет предпринято в ответ на прямую военную эскалацию. По мнению Гончара, сегодняшние события наталкивают на вывод, что Путину за это не будет ничего.
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