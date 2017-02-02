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Суд разрешил арестовать президента-беглеца Виктора Януковича

Суд разрешил арестовать президента-беглеца Виктора Януковича
В Едином реестре судебных решений Украины опубликовано постановление суда, согласно которому следствие получило разрешение на арест президента-беглеца Виктора Януковича. Как передаёт replyua.net со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение было принято ещё 30 января 2017-го года, однако в СМИ до сих пор оно не анонсировалось.

Кроме того, суд также разрешил арестовать и некоторое имущество, которое ранее принадлежало Януковичу. В поставлении суда речь идёт об аресте плавсредств, располагающихся на территории Межигорья. Таким образом, просьба следствия о принудительном привлечении Виктора Януковича к следственному процессу посредством заключения президента-беглеца, находящегося в настоящее время в Ростове, судом было полностью удовлетворено.

Напомним, ранее юридические представители Януковича сообщали суду, что свергнутый глава Украины готов явиться в украинский суд, но только в том случае, если следствие полностью обеспечит его личную безопасность, а также согласится «запустить» расследование относительно заявлений Януковича о покушении на его жизнь. Янукович, тем не менее, в Украину приезжать отказывается, однако уверяет, что готов дать показания в Ростове.
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