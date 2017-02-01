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Партия Порошенко предлагает Шуфричу переехать к Януковичу

Партия Порошенко предлагает Шуфричу переехать к Януковичу
Бывший регионал Нестор Шуфрич сделал скандальное заявление о событиях в районе Авдеевки, которые были критично восприняты в Верховной раде Украины. В частности, негативно на комментарий по Авдеевке в эфире пророссийского телеканала отреагировал «Блок Петра Порошенко», который уже дал оценку словам Шуфрича и даже предложил политику добровольно покинуть Украину.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на «24 Канал», комментарий на заявление Шуфрича по Авдеевке партия Порошенко разместила на своём сайте. В этом заявлении сказано, что слова Шуфрича являются бесстыдными. Кроме того, «Блок Петра Порошенко» отметил, что некоторые «политические деятели» сегодня де-факто превратились в рупор пропагандистской машины Кремля не только внутри страны, но и за её пределами.

Напомним, Нестор Шуфрич заявил о том, что в обстрелах Авдеевки якобы виновата украинская власть. В результате такого заявления на Шуфрича обрушилось немало критики: в частности, партия Порошенко предложила Шуфричу добровольно отказаться от статуса нардепа, после чего — переехать на постоянное место проживания в Ростов, где ныне находится беглый президент Виктор Янукович.
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