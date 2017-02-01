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Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ

Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ
Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) обратился к правительству США с просьбой об усилении санкций против России из-за событий в Авдеевке. В частности, посредством таких санкций авторы ходатайства предлагают усилить давление на Кремль, чтобы прекратились атаки сепаратистов, направленные на Авдеевку. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт УККА, новые санкции необходимо ввести, в частности, из-за использования в Авдеевке запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

В заявлении УККА идёт речь о том, что в настоящее время международное сообщество должно усилить давление на Кремль во избежание начала полномасштабных столкновений на Донбассе. Кроме того, боевики используют запрещённую технику. УККА отмечает, что противник в настоящее время ведёт огонь против ВСУ с использованием миномётов 120 мм и 82 мм, систем залпового огня «Град» и артиллерии 122 и 152 мм.

Кроме того, украинцы в Америке в очередной раз подчёркивают, что российские силы и оборудование должны быть выведены из Украины. Это касается как того вооружения, которое не является скрытым, так и всех тех сил, которые скрываются противником от журналистов и членов ОБСЕ.
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