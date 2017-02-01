Политолог назвал Минские соглашения «выгодной фикцией»

Украинский политолог Пётр Олещук назвал Минские соглашения «выгодной фикцией», которая, однако, давно себя исчерпала. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «5 канал», в эфире которого Олещук прокомментировал ситуацию с минским процессом, всем сторонам «нормандского формата» было выгодно до последнего держаться за Минские соглашения, ведь европейская сторона получала возможность демонстрировать эффективность своей политики, Украина в этом формате видела причину продления санкций против России. Политолог отметил, что даже для РФ минский процесс является выгодным.
По мнению Олещука, для российской стороны минского процесса соглашения являлись «способом тянуть время до того момента, пока с политической точки зрения не преломится ситуация на Западе». Впрочем, вскоре Минские соглашения могут окончательно лишиться поддержки сторон минского процесса, ведь Россия частично добилась своих целей — Запад «закутывается» в собственные проблемы внутренних выборов.
Политолог также отмечает, что Украина держалась за Минские соглашения лишь ради антироссийских санкций. В ситуации же, когда некоторые страны начинают задумываться о полном или частичном снятии санкций с России, заинтересованности Киева в минском процессе не будет.