Социологи выяснили, кому больше всего доверяют граждане Украины

Киевский международный институт социологии обнародовал результаты очередного исследования, касавшегося определения самого достоверного, по мнению большинства украинцев, источника информации. Как передаёт replyua.net со ссылкой на результаты исследования, подавляющее большинство украинцев доверяют церкви, общественным организациям, волонтёрам.
Согласно результатам опроса, в течение 2016-го года мнение украинцев о достоверности информации, исходящей от общественных организаций и волонтёров, практически не изменилось. Опрос показал, что больше половины граждан Украины склонны доверять волонтёрским центрам. Этого нельзя сказать об украинских и российских СМИ — к средствам массовой информации с доверием относятся в среднем четверть украинцев, однако в восточной части страны индекс доверия к прессе Украины намного ниже, чем в западной.
Самыми недостоверными, по мнению украинцев, источниками информации являются российские СМИ, правительство и представители Верховной рады. К сведениям, исходящим от Вооружённых Сил Украины (ВСУ), граждане страны относятся с гораздо большим доверием — большинство проголосовало за то, что представители ВСУ являются надёжным источником информации.