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Народный артист РФ Владимир Назаров похвастался паспортом Украины

Народный артист РФ Владимир Назаров похвастался паспортом Украины
Известный актёр, режиссёр и композитор Владимир Назаров, у которого украинские корни, но который провёл почти всю сознательную жизнь в России, оставшись там после учёбы, похвастался украинским паспортом, а также раскритиковал российскую власть. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Назарова «Обозревателю», Владимир Назаров теперь официально является гражданином Украины, чему он крайне радуется.

В беседе с журналистами Назаров рассказал, что в России «он догавкался», потому что не мог молча смотреть на события в Крыму, на резонансное убийство Бориса Немцова. В результате того, что он придерживался проукраинских политических взглядов, он понимал, что рано или поздно ему «придётся собирать чемоданы». Как отметил Назаров, «в РФ только два варианта: либо вылизывать все причинные места «вождю», либо тебя выживают». Как оказалось, Назаров решил не идти на поводу у кремлёвской пропаганды. Кроме того, артист открыто заявил, что «если раскрывать рот, то можно железным прутом получить по голове».

Артист также рассказал, что он крайне благодарен украинцам за тёплый приём, а также отметил, что он, родившись в Днепропетровской области, всегда считал себя украинцем, хоть и строил карьеру в РФ. Теперь он проживает в Киеве, а также готовится встретить своего 40-летнего сына, который также планирует уехать из России.
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