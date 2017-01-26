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У Криму продовжуються затримання адвокатів

У Криму продовжуються затримання адвокатів
Російська окупаційна влада анексованого Криму 26-го січня затримала адвоката Еміля Курбедінова. Про це він особисто повідомив шляхом відеотрансляції на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, повідомляє «Радіо Свобода», передає replyua.net.

«Тільки що нас зупинили представники дорожньої патрульної служби. Ми пішли на проведення обшуку до житлового приміщення Салієва», - розповів Курбедінов. Далі на записаному відео видно, як до машини наближається група озброєних людей, яких адвокат назвав «групою захоплення». Через деякий час один із них, якого не вдалося за фільмувати, представився як представник відділу по боротьбі з екстремізмом і заявив, що адвоката затримано за адміністративне правопорушення. Далі трансляція обривається і подальшу долю Курбедінова можна лише передбачати.

З самого ранку у четвер, 26-го січня, до помешкання Сейрана Салієва в Бахчисараї прийшли представники ФСБ Російської Федерації для проведення обшуку. Саме туди і прямував Еміль Курбедінов. За словами адвоката, Салієв – громадський активіст з антиросійською позицією, який оголосив у гучномовець про обшуки, коли було затримано Ільмі Умерова. Його за це штрафували на 20 тисяч рублів рішенням Бахчисарайського суду.
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