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Окупанти у Криму затримали адвоката Миколу Полозова

Окупанти у Криму затримали адвоката Миколу Полозова
Нещодавно в окупованому Росією Криму представника Федеральної служби безпеки РФ затримали адвоката Ільмі Умерова та Ахмета Чийгоза Миколу Полозова. Про це розповів кореспондент Антон Наумлюк на своїй сторінці у Твіттері, передає replyua.net.

«Нещодавно в окупованому Криму було затримано адвоката Миколу Полозова. В операції приймало участь шестеро представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації», - заявив він. «Наразі його перевозять до «управління» для проведення допиту. Слідчий Скрипка колись заявляв, що Полозова будуть допитувати в справі Ільмі Умерова як свідка» , - зазначив Наумлюк. Як повідомлялося раніше, сам Полозов неодноразово заявляв, що законних прав у російських окупантів в Криму для його допиту немає, оскільки адвоката не можна допитувати як свідка у справі свого підзахисного. А якщо все таки суд і дозволить це зробити, то це буде означати те, що Полозов вже не зможе захищати права Умерова. Як відомо, заступника керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова звинуватили у спробі завдати шкоди територіальній цілісності Росії через його публічні заяви щодо приналежності території Криму. Однак сам Умеров заявляв, що його слова були перекручені.
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