Ещё 10 судей увольняют и привлекают к ответственности в Украине

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10 судей из разных регионов Украины были отстранены от осуществления судебной деятельности на общих основаниях. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия (ВСП). Как передаёт replyua.net со ссылкой на отдел ВСП, взаимодействующий с представителями СМИ, после увольнения судей ждёт привлечение к ответственности — поставление о таком решении было принято во вторник, 24 января 2017-го года, в рамках заседания.Уточняется, что свои должности в связи с санкциями ВСП покинули Александр Зиньковский (Николаевский окружной административный суд), Анна Зленко (Попильнянский райсуд, Житомирская область), Виктор Балабан (Одесский апелляционный суд), Татьяна Кобзий (Белокуракинский райсуд, Луганская область), Владимир Рыбалко (Сумской апелляционный суд), Виктор Рябота (Прилуцкий горрайонный суд, Черниговская область), Владимир Томка (Рубежанский городской суд, Луганская область), Светлана Бойко (Лисичанский горсуд, Луганская область), Татьяна Ковалёва (Луганский окружной административный суд), Владислав Ященко (Сумской апелляционный суд).Уточняется, что по решению ВСП также были отстранены временно несколько судей: Любомир Головатюк (Хозяйственный суд Киева) и Людмила Горячковская (Уманский горрайонный суд). Оба судьи подозреваются в неправомерных действиях.