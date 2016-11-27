Украина рискует остаться без Евровидения

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Из-за задержек с организацией подготовительных работ Украину могут лишить права на проведение Евровидения. Окончательный результат станет известен 8 декабря. По словам и.о. генерального директора НТКУ, Александра Харебина, Европейский языковой союз, являющийся собственником бренда «Eurovision», настолько недоволен срывом терминов подготовки к песенному конкурсу, что еще в октябре фактически выдал Украине как организатору красную карточку.Харебин заявляет, что основные причины отставания от сроков – бюрократия, попустительское отношение отдельных чиновников к конкурсу и внутрисистемное несовершенство. Впрочем, ничего нового. В то же время, шансы еще есть: «За октябрь мы сократили отставание с трех месяцев до одного. Поэтому, задержки есть, но они уже не столь существенны», - уверяет Харебин. Так или иначе, окончательный вердикт Европейский языковой союз вынесет на генассамблее 8 декабре – ждать осталось недолго.