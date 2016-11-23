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В Борисполе задержали бывшего главу российского банка «Траст»

В Борисполе задержали бывшего главу российского банка «Траст»
В Борисполе представителями Госпогранслужбы Украины задержан бывший председатель совета директоров российского банка «Траст» Илья Юров. Как передает replyua.net, его объявили в международный розыск по линии Интерпола после поступления соответствующего запроса России. Правдивость информации о задержании экс-банкира подтвердил Юрий Слободян, занимающий должность помощника главыГПС Украины. Он рассказал о том, что Юрова уже передали представителям Министерства внутренних дел.

Согласно данным средств массовой информации, в украинскую столицу Юров прилетел из Лондона, чтобы решить личные дела. В процессе прохождения паспортного контроля, он показал паспорт гражданина Кипра. Предполагается, что для экстрадиции Юрова на родину может потребоваться от одного до шести месяцев.

Отметим, что в декабре минувшего года Тверским судом города Москвы было принято решение арестовать граждан, занимающих руководствующие должности в банке «Траст». Помимо Юрова, ими стали Николай Фетисов и Сергей Беляев. По данным правоохранителей, они имеют непосредственное отношение к похищении средств клиентов. На сегодняшний день судебные инстанции России занимаются расследованием уголовного производства касаемо целого перечня экс-владельцев и главных менеджеров банка «Траст».
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