ФСБ затримала ще одного кримського татарина - Умеров

На території окупованого Криму продовжується серія репресивних обшуків у кримських татарів. На цей раз представники ФСБ Російської Федерації прийшли з обшуком до мешканця села Відрадне, в результаті чого чоловіка затримали. Про це сьогодні, 17-го листопада, на своїй сторінці в Фейсбуці пише заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народі Ільмі Умеров, передає replyua.net.
У повідомленні він зазначив, що чоловік, до якого російські спецслужби прийшли з обшком, працює простим зварювальником. Але він не був ціллю ФСБ. Окупанти шукали його родича. «У будинку Шерифа Генієва проживає брат його дружини на ім’я Емір Хасанов. Він займається практичним мусульманством. ФСБ-шники підозрюють його у крадіжці, де нібито на місці події був помічений його автомобіль», - написав Умеров.
«Наразі він знаходиться в руках правоохоронних органів Російської Федерації, а його машина проходить експертизу. В ході обшуку представники російських спецслужб хотіли знайти, як це буває завжди, зброю, наркотики та заборонену літературу», - розповів він. Як відомо, наразі до території Росії з Севастополя був перевезений один з шести затриманих кримських мусульман, яких підозрюють у причетності до незаконної організації.
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