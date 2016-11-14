В Торецке задержан несовершенный диверсант, совершивший попытку подорвать дом

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области задержали в Торецке двух людей молодого возраста, устроивших взрывы во дворе предпринимателей, так как им пообещали за это определенную сумму материального вознаграждения. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Отмечается, что правоохранители задержали двух молодых парней возрастом 17 и 19 лет. Им уже предъявили подозрение в том что они совершили подрывы во дворе, где проживает семья предпринимателей. В частности, в мае 2016 года полицейские получили заявление от 42-летней женщины, которая рассказала, что в ночное время она проснулась из-за мощного взрыва. Следователи, которые прибыли на место происшествия, нашли осколки из металла, оставшиеся после взрыва гранаты. В минувшем месяце произошли два аналогичных взрыва.
При проведении следственно-оперативных действий правоохранители задержали двух подозреваемых по этому делу. Также удалось установить личность злоумышленников. По их словам, гранату им дал знакомый, попросивший бросить гранаты в указанный двор. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, полицейские ищут заказчика преступлений. В связи с данным фактом полиция открыла соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст.194.
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