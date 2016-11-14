валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

В Торецке задержан несовершенный диверсант, совершивший попытку подорвать дом

В Торецке задержан несовершенный диверсант, совершивший попытку подорвать дом
Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области задержали в Торецке двух людей молодого возраста, устроивших взрывы во дворе предпринимателей, так как им пообещали за это определенную сумму материального вознаграждения. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители задержали двух молодых парней возрастом 17 и 19 лет. Им уже предъявили подозрение в том что они совершили подрывы во дворе, где проживает семья предпринимателей. В частности, в мае 2016 года полицейские получили заявление от 42-летней женщины, которая рассказала, что в ночное время она проснулась из-за мощного взрыва. Следователи, которые прибыли на место происшествия, нашли осколки из металла, оставшиеся после взрыва гранаты. В минувшем месяце произошли два аналогичных взрыва.

При проведении следственно-оперативных действий правоохранители задержали двух подозреваемых по этому делу. Также удалось установить личность злоумышленников. По их словам, гранату им дал знакомый, попросивший бросить гранаты в указанный двор. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, полицейские ищут заказчика преступлений. В связи с данным фактом полиция открыла соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст.194.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
12617

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у


Свежие новости

Фридман: первый раз в жизни реально боюсь

Власти Польши заявили о своей непричастности к сжиганию украинского флага

Эксперты рассказали, как нужно правильно завтракать

Трамп сделал первые назначения, определившись со старшим советником

В России надеются, что Трамп признает аннексию Крыма

В Торецке задержан несовершенный диверсант, совершивший попытку подорвать дом

Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина

ЕИБ выделит Украине «транспортный» кредит

«Укравтодор» попросил водителей присылать фотографии заснеженных дорог

Трамп начинает подтверждать свои предвыборные заявления

Сегодня мощный снежный циклон покинет Украину

Трамп подтвердил намерение посадить или выселить три миллиона мигрантов

Новая Зеландия переживает последствия цунами

Шансы на получение «безвиза» в этом году еще есть – МИД Украины

Климкин рассказал о перспективе сотрудничества Украины и США после победы Трампа

В Норвегии иммиграция дает 80% прироста населения

Победа Трампа привела к резким изменениям на фондовых рынках

Разгона протестующих не будет, - СНБО

Новый закон Израиля полностью легализирует захват палестинских территорий

Портников назвал вопрос, от ответа на который зависит будущее всей России

 Новости за день