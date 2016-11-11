Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Украине для срыва «безвиза» - СБУ

Согласно информации, поступившей из Службы безопасности Украины, спецслужбы России намерены дезориентировать украинских граждан с помощью массовых акций протеста, желая снизить рейтинг Украины в Европейском Союзе. Как сообщает replyua.net, с соответствующем заявлением на пресс-конференции выступил Анатолий Дублик, занимающий должность руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ.
По мнению сотрудников Службы безопасности, причиной, из-за которой Москва хочет организовать массовые беспорядки, является перспектива предоставления Евросоюзом права украинским гражданам права на безвизовое посещение стран Шенгенской зоны. В частности, сотрудники Службы внешней разведки Украины располагают информацией о планах начать уже 15 ноября кампанию, которая, в конечном итоге, должна дестабилизировать обстановку в Украине. Подтверждением этой гипотезы являются засекреченные данные под кодовым названием «Шатун», полученные из электронной переписки советника главы Кремля Владислава Суркова.
Дублик отмечает, что РФ, главным образом, надеются на акцию протеста вкладчиков банков, намеченные на 15 число текущего месяца. А всего через два дня ее должен продолжить протест против роста тарифов на услуги ЖКХ.
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