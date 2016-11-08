У анексованому Криму суд розглядає апеляцію кримського татарина. Надії мало

Наразі у самопроголошеному «верховному суді» на території анексованого Криму розглядається апеляційна скарга представника кримськотатарського народу Марлена Асанова, якого затримали представники російських спецслужб під час масових обшуків, які Росія проводила в Бахчисараї 12-го травня поточного року. про це сьогодні, 8-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбуці пише захисник, який представляє інтереси кримськотатарського народу, Еміль Курбедінов, передає replyua.net.
«Наразі у Верховному суді Криму почалося судове засідання, на якому розглядається апеляційна скарга кримського татарина Марлена Асанова. Він же директор ресторанного закладу Салачик у Бахчисараї. Як відомо, перед цим суд змусив його сплатити штраф у розмірі 200 тисяч російських рублів за те, що він взяв участь у мирному протесті», - написав він.
Мова йде про ті самі масові обшуки в Бахчисараї, на які прийшли активісти та громадські діячі. В той самий час Курбедінов нагадав, що під час цих обшуків були заарештовані мешканці Бахчисараю, яких російські спецслужби звинуватили у причетності до «Хізб-ут Тахрір»; тоді ж був затриманий і заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.
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