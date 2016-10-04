Розпочався осінній призов на строкову службу в Україні

Сьогодні, 4-го жовтня, в Україні стартував осінній призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Відповідно до рішення уряду, за наступні два місяці до військової служби в ЗСУ та інших військових формувань буде взято 13 тисяч 908 молодих людей, передає replyua.net.
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №684 від 22-го вересня 2016 року, на службу до лав Збройних сил України візьмуть 7 тисяч 908 осіб, 5 тисяч людей підуть служити у Національну гвардію, та ще одна тисяча долучиться до Державної служби транспорту. На призовні розтрати цієї осені Кабмін виділив майже 42 мільйони гривень.
На службу до української армії підуть чоловіки віком від 20-ти до 27 років, які вважаються придатними за станом здоров’я до військової служби, не мають права на відстрочку або звільнення. Найбільше призовників має бути з Дніпропетровської та Харківської областей: 1500 та 970 осіб відповідно. У Києві для військової служби підлягають близько 560 осіб. Всі новопризвані на військову службу не будуть направлятися до зони АТО, відповідно до наказу президента. До кінця поточного року приріст військовослужбовців у лавах Збройних сил України має зрости на 26-34 тисячі осіб.
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