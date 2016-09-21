Президент Украины выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. В своей речи он призвал к решительным действиям против Российской Федерации как страны-агрессора.
Порошенко заявил, что ни один человек не является «отдельным островом, а частью континента», поэтому смерть каждого человека не может быть «его собственной проблемой». Украинский политик заявил: «После завершения Второй мировой войны человечество вступило в новую эру мировых взаимоотношений, полного ощущения единства. Однако, куда делось это чувство? Почему у отдельных стран появилось желание изолироваться на «отдельном острове»? Почему зло и цинизм появились в нашей современности под новым названием – «прагматизм»?».
Президент Украины подчеркнул, что со времени основания ООН нормы международного права еще никогда так не нарушались, как сейчас – в таком масштабе и с такой жестокостью. Статут ООН, как фундамент современного мирового порядка и безопасности, еще никогда не нарушался один из участников ООН. И будущее мира зависит от того, как мы справимся с этой проблемы. У нас два пути: либо решить эту проблему, либо закрыть глаза на нее и отдать все карты в руки одного игрока, предоставив ему право вершить судьбу мира». В связи с этим, Порошенко призвал ООН отступить от правил и лишить страну-участницу Совбеза ООН права вето, если она выступает источником агрессии.
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