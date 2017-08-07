У Житомирській області виявили вантажівку зі львівськими відходами

На території Житомирської області знайшли вантажівку, яка перевозила сміття зі Львова, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднили у Державній екологічній інспекції Житомирської області. За даними відомства, вантажівку зі сміття ями виявили зранку в понеділок, 7 серпня, в Баранівському районі працівники місцевої міськради, співробітники Державної екологічної інспекції Житомирщини та правоохоронці. Знахідка перебувала на Баранівському сміттєзвалищі. Представники названих відомств завадили вантажівці розвантажити львівські відходи. У товарно-транспортній накладній датованій 5 серпня, що містилася у водія, зазначається, що відходи мали доставити у село Великий Бобрик, що на Сумщині. Слід зазначити, що упродовж останніх 1,5 року співробітники Державної екологічної інспекції Житомирщини зафіксували в регіоні понад 20 випадків незаконного викидання сміття, що було завезено зі Львова.
Варто нагадати, раніше у Львівській ОДА повідомляли, що вони передали правоохоронцям усі номерні знаки автомобілів, які працюють з перевізниками, аби таким чином мати змогу запобігти несанкціонованому викиду сміття як на території Львівщини, так і в інших регіонах.