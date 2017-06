Китайцы инвестируют миллионы долларов в развитие аэропорта Житомира

First Highway Engineering Co Ltd, крупная компания из Китая, планирует инвестировать около десяти миллионов долларов в аэропорт Житомира – китайцы готовы потратить эту сумму на строительство современной взлетно-посадочной полосы. Как информирует replyua.net , об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта Житомира.«Если правительство Украины предоставит государственные гарантии под выделение средств китайской стороной на строительство новой взлетной полосы в аэропорту Житомир , то инвесторы готовы выделить около 10 миллионов долларов», сказано в заявлении пресс-службы. Заявление от представителей китайской компании о готовности инвестировать в житомирский аэропорт прозвучало во время переговоров с Сергеем Сухомлиным, главой Житомира, и владельцем аэропорта.Напомним, что несколько дней назад другой украинский аэропорт, «Борисполь» побил рекорд по числу пассажиров, обслуженных за один день. В «Борисполе» отметили, что был побит рекорд двухлетней давности, и это произошло благодаря большому количеству чартерных рейсов. Пассажиропоток в Борисполе увеличивается последние годы, хотя украинцев, летающих самолетами, в стране не более пяти процентов.