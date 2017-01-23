Лазаренко назначен новым главой Олевской РГА

Своей подписью президент, гарант Конституции Украинского государства, утвердил Дмитрия Лазаренко на пост руководителя Олевской райгосадминистрации (РГА). Как информирует replyua.net, со ссылкой на канцелярию главы государства, в понедельник, 23 января 2017 года распоряжение об этом было подписано президентом.
Стоит отметить, что в документе указывается: «Лазаренко Дмитрия Алексеевича, начиная со вторника, 24 числа этого месяца 2017 года, назначить руководителем Олевской райгосадминистрации, что в Житомирской области. При этом указывается период испытания в тридцать календарных дней (месяц). Заработная плата должна быть назначена согласно с действующим в Украине законодательством».
Из жизни Дмитрия Лазаренко известно, что родился он в столице Украинского государства 5 числа февраля месяца 1980 года. Новоназначенный руководитель администрации района имеет высшее образование. Столичный университет туризма, экономики и права он окончил в 2002 году. Полное высшее образование получил по специальности «Правоведение». Также он получил квалификацию юриста. На первых порах он работал помощником правозащитника, а немного позже – юристом, который предоставлял консультации в ООО «ЮФ «Проксен». На должность первого заместителя главы Олевской райгосадминистрации Дмитрий Лазаренко был назначен в 2016 году.