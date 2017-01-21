Отравление детей в Житомире

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В Житомире 13 учеников местной гуманитарной гимназии № 23 попали в больницу с диагнозом пищевое отравление. Первые жалобы у детей появились 20 января, среди них сильные боли в животе, температура, рвота. Десять учеников было госпитализировано в детскую городскую больницу, трое — в Житомирскую областную больницу, одна семья от госпитализации отказалась. Стоит отметить, что все дети являются учениками разных классов гимназии, по большей части младших классов. Среди пострадавших есть и те, кто в столовой учреждения не питается вообще.Заместитель городского главы Житомира Матвей Хренов во время брифинга 21 января прокомментировал сложившуюся ситуацию и заявил, что на данный момент проведены все необходимые обследования, по предварительным результатам сальмонеллёз не обнаружен и симптомы, что наблюдаются у детей, указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому всем детям предоставляется соответствующее лечение.В столовой гимназии начались проверки и с новой рабочей недели, с 23 января, ее функционирование будет приостановлено до момента выяснения причин массового отравления школьников.