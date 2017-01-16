На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото

Прес-служба Держатомрегулювання

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Нещодавно в Житомирській області відбулося завершення пілотного проекту НАТО з вилучення радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. Після переміщення РАВ до Київського міжобласного спеціального комбінату, територію сховища – рекультивовано.Сховище РАВ на Житомирщині утворилося в часи Радянського Союзу на території колишньої військової частини 83330, що була ракетною базою стратегічних ядерних сил СРСР. На об’єкті обслуговувалися ядерні боєприпаси: джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) використовували для калібрування приладів за різними діапазонами вимірювання й типами випромінювання. З метою приведення території сховища у екологічно безпечний стан Кабінетом Міністрів України було укладено Імплементаційну угоду з Організацією НАТО. В рамках угоди – реалізовано пілотний проект вилучення РАВ із сховища «Вакуленчук» й реабілітовано території.За проектом здійснено низку робіт. Радіоактивні відходи вилучено як зі споруди сховища, так і з майданчика (оточуючих територій). Після цього – проведено демонтаж споруди, реабілітацію майданчика й фінальне радіаційне обстеження. Частину РАВ у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання перевезено на зберігання до Київського міжобласного спеціального комбінату. Тверді РАВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища, а також зацементовані рідкі РАВ передано на захоронення до ПЗРВ «Буряківка» у Чорнобильській зоні відчуження. На сьогодні радіаційний фон рекультивованих територій відповідає нормі. Отриманий досвід використовуватиметься у подальшому при реалізації наступних проектів з вилучення РАВ з «історичних» сховищ, у тому числі, що залишились від військових програм колишнього СРСР.