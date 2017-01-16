валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото

На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото
Нещодавно в Житомирській області відбулося завершення пілотного проекту НАТО з вилучення радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. Після переміщення РАВ до Київського міжобласного спеціального комбінату, територію сховища – рекультивовано.

Сховище РАВ на Житомирщині утворилося в часи Радянського Союзу на території колишньої військової частини 83330, що була ракетною базою стратегічних ядерних сил СРСР. На об’єкті обслуговувалися ядерні боєприпаси: джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) використовували для калібрування приладів за різними діапазонами вимірювання й типами випромінювання. З метою приведення території сховища у екологічно безпечний стан Кабінетом Міністрів України було укладено Імплементаційну угоду з Організацією НАТО. В рамках угоди – реалізовано пілотний проект вилучення РАВ із сховища «Вакуленчук» й реабілітовано території.

За проектом здійснено низку робіт. Радіоактивні відходи вилучено як зі споруди сховища, так і з майданчика (оточуючих територій). Після цього – проведено демонтаж споруди, реабілітацію майданчика й фінальне радіаційне обстеження. Частину РАВ у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання перевезено на зберігання до Київського міжобласного спеціального комбінату. Тверді РАВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища, а також зацементовані рідкі РАВ передано на захоронення до ПЗРВ «Буряківка» у Чорнобильській зоні відчуження. На сьогодні радіаційний фон рекультивованих територій відповідає нормі. Отриманий досвід використовуватиметься у подальшому при реалізації наступних проектів з вилучення РАВ з «історичних» сховищ, у тому числі, що залишились від військових програм колишнього СРСР.

На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото
На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото
На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото
Прес-служба Держатомрегулювання

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
Важное за сутки
16 янв 2017
13037

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков під час візиту до окупованого Донецька в жорсткій формі заявив, що Кремль не задоволений роботою окремих «міністрів уряду ДНР». Крім того він

16 янв 2017
6258

На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире

Владимир Бородянский, являющийся главой правления «ММЦ СТБ», написал на Facebook, что руководство телеканала СТБ приняли решение о прекращении показа российского варианта шоу «Битва экстрасенсов»

16 янв 2017
5233

Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

В інтерв’ю західним журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніколи Кремль не переслідував територіальних амбіцій, а анексія Криму стала наслідком «волевиявлення»

Последние новости

Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали

NASA получили новые уникальные снимки Юпитера

В России повышают цены на водку

"Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи

Рева розповів про зміни у пенсійній системі: Буде революція

Сазонов о поиске виноватых на телеканале СТБ

Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта

Ким Кардашьян пострадала от ограбления

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

WhatsApp под запретом для персонала Deutsche Bank

Зовнішні загрози у 2017 році: як Україні не стати розмінною монетою

Зрадника з Криму посадили на 8 років

Спортивная обувь, новости и тенденции 2017 года

Муждабаев: все, что нужно знать о потере "Дождем" аудитории 40-миллионной страны

Новая боевая машина Украины: «Тирекс» будет направлен в зону АТО - обзор

На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото

Блогер: украинские СМИ получают от Москвы не 1, не 5 и даже не 10 миллионов долларов ежегодно

У Меркель відреагували на критику Трампа

Павел Нусс: Визит Дж. Байдена в Киев засвидетельствовал то, что Украина определенно вышла из зоны влияния Кремля

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

 Новости за день