В Житомирской области массовое отравление алкоголем

В Житомирской области, городе Бердичев, местные жители отравились суррогатным алкоголем. Как передает replyua.net со ссылкой на областное управление прокуратуры, три человека употребляли некачественные спиртные напитки, в результате чего один местный житель скончался, еще двое получили серьезное отравление и ослепли.
В прокуратуре отметили, что в настоящий момент расследуются факты незаконной продажи суррогатного алкоголя в Бердичеве. Следствием установлено, что спиртные напитки были изготовлены из некачественного сырья, и это привело к тяжелейшему отравлению с летальным исходом. Уже установлена личность мужчины, который занимался сбытом суррогатного алкоголя, и ему грозит до десяти лет заключения. Также в сообщении говорится о том, что мужчину задерживали, но не арестовали.
По словам Ивана Гилета, заместителя начальника Главного управления ГФС по Житомирской области, двое местных жителей из-за отравления временно лишились зрения, и фальшивая водка была поставлена в Бердичев после заказа через Интернет. Следствие установило, что задержанный получал партию водки в пункте выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине.
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