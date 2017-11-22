В Запорожье зафиксирована вспышка кори

В Запорожье началась вспышка кори, и сейчас с таким диагнозом в больницах находятся около семидесяти человек. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, большинство госпитализированных пациентов не проходили вакцинацию, и почти все они являются учениками и педагогами одной из поселковых школ в Кушугуме.
У сорока госпитализированных врачи диагностируют одинаковые симптомы – все больные жалуются на сыпь и высокую температуру. По словам медиков, никто из этих пациентов не делал прививки от кори. В Кушугуме поселковая школа является единственной, однако ее уже закрыли на карантин и откроют не раньше 5 декабря. Однако эпидемиологи уже пояснили, что дата временная, и все будет зависеть от числа заболевших – если число пациентов продолжит расти, карантин обязательно продлят.
Как сообщают местные источники, инфекцию в поселковую школу могла занести одна из учительниц. Эта информация в настоящий момент проверяется. Напомним, что уже в нескольких регионах Украины зафиксирована вспышка кори.