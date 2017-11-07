В Запорожье зафиксированы случаи ботулизма

Сотрудники Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины рассказали о двух случаях ботулизма в регионе.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, диагноз ботулизм был поставлен двум жителям Запорожья – 1996 и 1967 года рождения. В больнице, где находятся больные, врачи рассказали об очень тяжелом состоянии пациентов. Напомним, что всего несколько дней назад еще один случай ботулизма был зафиксирован в украинской столице. По информации, пострадавший мужчина вместе с женой употреблял в пищу вяленую рыбу, приобретенную в одном из магазинов Киевской области.
Также сообщалось, что мужчину госпитализировали, однако в больнице не было сыворотки от ботулизма, хотя за несколько дней для этого Международный комитет Красного Креста передавал нашей стране 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз вакцин против столбняка. Нужно отметить, что Украина сейчас находится на последним месте в мире по уровню плановой вакцинации.