В Запорожье откроется новый ресторан McDonald’s

В City Mall, торгово-развлекательном комплексе Запорожья, скоро откроется новый ресторан McDonald’s.
Как передает replyua.net со ссылкой на заявление представителей Ассоциации ритейлеров Украины, площадь нового ресторана интегрируют в уже имеющееся общее пространство «пищеблока» торгового центра. Площадь нового заведения будет достигать 370 квадратных метров. Для удобства клиентов на автомобилях в ресторане будет работать McDrive. Также предполагается просторная летняя площадка. Этот ресторан станет уже вторым для McDonald’s в Запорожье. В прошлом году ресторан был полностью реконструирован, благодаря чему удалось увеличить площадь заведения в полтора раза. Кроме того, в ресторане заменили практически все оборудование на кухне, обустроили детскую комнату и полностью обновили интерьер зала.
Сейчас в ресторанах McDonald’s, расположенных в Украине, трудятся около семи с половиной тысяч человек. В эти заведения было инвестировано около 250 миллионов долларов.