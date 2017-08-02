У СБУ оприлюднили результатів обшуків у Запорізькій міськраді

Співробітники Служби безпеки України оприлюднили результати обшуків, які провели правоохоронці в приміщення Запорізької міської ради, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Як повідомила прес-служба відомства, у міськраді знайшли несертифіковані системи відео- та аудіоспостереження. У Службі безпеки України зазначили, що обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, що було відкрито за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання з метою виявлення та фіксації каналів збору і передачі стороннім особам службових даних, до яких існував обмежений доступ. Співробітники СБУ зазначили, що нині важливо під час досудового слідства встановити ініціаторів та цілі розміщення цих технічних засобів в приміщенні органу місцевого самоврядування.
Варто нагадати, зранку у вівторок, 1 серпня, повідомлялося, що представники Служби безпеки України прийшли до приміщення мерії Запоріжжя з метою проведення обшуків. Вони, за даними місцевих ЗМІ, проходили у кабінеті заступника мера Володимира Волобуєва.