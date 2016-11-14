СБУ в Запоріжжі затримала кримінального авторитета

Служба безпеки України разом з Національною поліцією у Запоріжжі схопила «кримінального авторитета» відомого в певних колах як «Григора». Його підозрюють у серії нападів на приватних підприємців з метою відбирання та контролювання бізнесу. Про це сьогодні, 14-го листопада, повідомляють на офіційному веб-сайті СБУ, передає replyua.net.
У бандита, який вже за своє життя відсидів у в’язницях 27 років, під час проведення обшуків правоохоронні органи вилучили гранатомет «РПГ-18», три гранати Ф-1, револьвер з набоями, наркотичні препарати, радіостанцію та номерні знаки з викрадених автомобілів. Чоловік прослуховував розмови представників управління патрульної поліції Запоріжжя та «слідкував за новинами» у районному відділі поліції.
Наразі проти злочинця порушено кримінальне провадження, виконують невідкладні оперативно-слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання інкримінування злочину за статтею 187 Кримінального кодексу України щодо збройного розбою. Питання про застосування проти зловмисника запобіжного заходу буде розглядатися дещо пізніше. За попередньою інформацією, злочинцю загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з повною конфіскацією майна.
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