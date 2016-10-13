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Запоріжжя попередили про погіршення погоди. ДСНС закликає людей не виходити з домівок

Запоріжжя попередили про погіршення погоди. ДСНС закликає людей не виходити з домівок
За минулу ніч у Запоріжжі через негоду впало 6 дерев. У зв’язку з штормом на Азовському морі в курортному селі Кирилівка у воді опинилися близько 30 баз відпочинку. За попередніми даними, потерпілих немає. Про це сьогодні, 13-го жовтня, розповіла керівник відділу по роботі з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі Баришева Юлія, передає replyua.net.

Вона повідомляє, що сьогодні до Запорізької області прийде сильний циклон. Той, який став причиною багатьох надзвичайних ситуацій в Одеській області. «У зв’язку з сильними поривами вітру минулої ночі в Запоріжжі повалено 6 дерев. У четвер з 9-ї по 15-ту годину в обласному центрі буде значне посилення вітру та дощу», - зазначила вона.

Представники ДСНС в черговий раз застерігають мешканців Запорізької області, особливо дітей та людей похилого віку, про можливі наслідки перебування на вулиці, та просять без зайвої необхідності не покидати будинки. Також рятувальники просять власників автомобілів не залишати свій транспорт на вулиці, не паркувати машини так, щоб вони заважали проїзду рятувальної техніки. Як зазначалося, через негоду в Одещині загинуло три людини.

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