Мосты в Запорожской области станут платными

Проезд по мостовым переправам через Днепр, строительство которых запланировано в ближайшее время, будет платным. Как передает replyua.net со ссылкой на «Голос», об этом сегодня заявил Владимир Буряк, мэр Запорожья.
По его словам, практика строительства платных мостов широко распространена, и мосты можно возвести за счет инвестиций, однако многие думают, что инвесторы будут забирать себе деньги за проезд по мосту, но это совершенно не так. Буряк отмечает, что пока не решен вопрос относительно того, кто будет платить за проезд по мостовым переправам, но местные органы власти считают, что бесплатно проезжать сможет только общественный транспорт, перевозящих горожан. За проезд будут платить дальнобойщики, поскольку в Запорожье строят дороги, а весь транзит их разрушает, и многие водители провозят в фурах около сорока тонн.
Мэр Запорожья также отметил, что сейчас в городе работают две группы, одна из которых занимается возобновлением строительства, а другая обследует мостовые переправы. Буряк добавил, что мосты будут взяты в городскую собственность в том случае, если все металлоконструкции будут соответствовать нормам.
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