Свадьба в Винницкой области закончилась кровавыми разборками

Вместо свадьбы гости устроили поножовщину на одной из дискотек в Винницкой области. Как информирует replyua.net со ссылкой на "Сегодня", в результате кровавых разборок во время свадьбы молодожены и их друзья попали в больницу, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Источник сообщает, что сама свадьба прошла без инцидентов, и молодожены ушли с дискотеки ночью, стояли на улице и ждали такси. В этот момент к ним подошла большая компания и завязался спор, в результате все закончилось массовой дракой, и один из молодых людей достал нож и нанес ранения четверым молодым людям, среди которых был жених. Он отделался небольшими травмами, трое других мужчин получили более серьезные ранения. Сейчас в реанимации находятся два молодых человека, а молодая супруга рассказала, что они практически не пили в тот день, и она не может понять, почему произошел скандал на улице.
Парня, нанесшего ножевые удары, задержали. Ему всего 19 лет, и после задержания его оставили под арестом. У него своя версия произошедшего – он якобы защищал своих братьев, которых обидели гости молодоженов. Тех, кто в драке пострадал меньше всего, должны выписать в конце недели, двум другим парня повезло меньше, - в больнице они пробудут не меньше двадцати дней.
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