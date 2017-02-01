В Раде просят проверить на сепаратизм экс-мэра Ужгорода

Депутат Верховной рады Ирина Подоляк письменно обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой о проверке недавних высказываний экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка в социальных сетях. Как ранее сообщалось на replyua.net, Ратушняк в своём Facebook-аккаунте критиковал языковой законопроект, который присваивает украинскому языку статус обязательного практически во всех сферах деятельности украинцев. По мнению Подоляк, в публикации Ратушняка присутствует публичное унижение украинского языка.
Как уточняется, в публикации, которая вызвала у Подоляк подозрения в сепаратизме, Сергей Ратушняк писал о том, что для многих украинцев существует несколько «родных» языков, а наделение украинского языка статусом обязательного для украинцев приведёт к тому, что разные города и даже целые области по примеру США и Мексики станут отделяться от киевской власти стенами.
Ирина Подоляк в своём обращении в СБУ также отметила, что Ратушняк называет украинский язык «рвотой и хрюканьем», что является недопустимым по отношению к государственному языку. По мнению Подоляк, в таких высказываниях Ратушняка могут присутствовать преступления, соответствующие статьям УК Украины о посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность страны, а также статьи о нарушении равноправия граждан по религиозному, расовому и национальному признаку.