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Под Ужгородом появилась новая солнечная электростанция

Под Ужгородом появилась новая солнечная электростанция
В Закарпатской области, в Ужгородском районе, завершено строительство солнечной электростанции, и несколько дней назад она была введена в эксплуатацию, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело. Мощность сетевой солнечной станции «Гута-2» достигает 3,5 МВт, и на ней задействовано больше тринадцати тысяч солнечных модулей.

Главная особенность новой электростанции заключается в том, что она расположена на участке площадью почти шесть гектаров между горными массивами. Дело в том, что такой участок считается очень неудобным для ориентирования по Солнцу солнечных панелей, однако разработчики этого проекта учитывали особенности местности и спроектировали расположение столов правильно. Источник при этом отмечает, что в зимние месяцы строить солнечную электростанцию довольно сложно, однако все работы удалось выполнить за максимально короткие сроки – всего два месяца. Совсем скоро электростанция начнет подавать электроэнергию потребителям.

Нужно отметить, что всего несколько недель назад новая солнечная электростанция также появилась недалеко от Николаева. Ее мощность достигает 3,5 МВт. В Сумской области скоро приступят к строительству станции мощностью 50 МВт.
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