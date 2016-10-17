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В Украине начали выращивать киви

В Украине начали выращивать киви
Житель Ужгорода Генрих Стратон выбрал для себя весьма экзотический бизнес – он выращивает киви, а также уверяет, что практически во всех райцентрах Украины занялись выращиванием этих полезных плодов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, Стратон уверяет, что совсем скоро украинские покупатели будут приобретать экзотические фрукты по такой же цене, как и местные яблоки.

По его словам, он выращивает «морозостойкий» сорт киви, и с одного куста получает около тридцати плодов. Плантация жителя Ужгорода довольно обширная, и в октябре пришло время сбора урожая. Оказывается, что экзотический фрукт собирают поздней осенью – корреспонденты Укринформ отметили, что киви только зеленеет, однако сами кусты выглядят довольно невзрачно. По словам Стратона, урожай киви начинают собирать в конце октября-начале ноября, и пятилетний куст дает около трех десятков плодов.

Часть плодов обязательно оставляют до заморозков – для хранения они становятся непригодными, поэтому их сразу нужно съедать после сбора. У Стратона участок всего восемь соток, и на нем растут тридцать лиан – получается около 900 плодов в урожае.

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