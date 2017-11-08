В Теребовле Тернопольской области может произойти экологическая катастрофа

Местные жители заметили большое количество мертвой рыбы в Теребовлевской реке. Народ считает виноватыми бизнесменов, руководящих местным предприятием. Но документация, которую тщательно проверяли после такого резонанса, чиста. Об этом сообщает replyua.net.
Руководство отказалось комментировать данную ситуацию, но уверяют, что утилизацией производственных отходов занимается специальное коммунальное предприятие, и этот факт подтвержден в документации. Народ негодует и боится масштабности грозящей экологической катастрофы. Ведь рыба в воде не просто так умирает, и чаще всего это происходит именно из-за неправильной утилизации мусора и разных отходов.
Так же, небрежность в отношении экологии руководителей различных заводов и фабрик не раз уже была доказана. Всему виной нежелание видеть последствия таких действий, жадность к деньгам и лень искать фирму, которая качественно и по всем правилам занимается утилизацией всех видов вредных отходов. Как бы там ни было, а людям остается только надеяться на совесть бизнесменов и счастливый случай. Очень бы не хотелось, чтобы экология получила новую дозу урона от глупости человека.