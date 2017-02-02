Ледь не загинув у ліфті

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Надзвичайна пригода сьогодні трапилася у Тернополі. Хлопець ледве не загинув у ліфті. За інформацією replyua.net, у двадцятирічного хлопця численні переломи і травмовано хребет. ЧП сталося в місцевому готелі.Зараз тернопільські лікарі рятують життя хлопця. Його доставили у лікарню непритомним із травмами після падіння з висоти. За словами лікарів у нього пошкодження хребта, нижніх кінцівок, легень, кісток грудної клітки. Стан його критичний. Трагедія сталася у тутешньому готелі. За інформацією правоохоронців, хлопець прийшов сюди до родича, який працює в готелі кочегаром. Ймовірно зірвався з висоти шостого поверху на грузовому ліфті. Свідків та очевидців події не було. Першим на допомогу прибіг електрик. Хлопець лише сказав, що впав з висоти, після чого знепритомнів.Керівництво готелю не в змозі пояснити, що відбулося. Спеціалісти зараз обстежують справність ліфта. Попередній огляд ніяких пошкоджень не виявив. З’ясувалося, що власники готелю відмовилися від послуг компанії, яка обслуговує ліфти, щоб зекономити кошти. Слідство ведеться за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Батьки хлопця вимагають покарати винних.