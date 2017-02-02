валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Ледь не загинув у ліфті

Ледь не загинув у ліфті
Надзвичайна пригода сьогодні трапилася у Тернополі. Хлопець ледве не загинув у ліфті. За інформацією replyua.net, у двадцятирічного хлопця численні переломи і травмовано хребет. ЧП сталося в місцевому готелі.

Зараз тернопільські лікарі рятують життя хлопця. Його доставили у лікарню непритомним із травмами після падіння з висоти. За словами лікарів у нього пошкодження хребта, нижніх кінцівок, легень, кісток грудної клітки. Стан його критичний. Трагедія сталася у тутешньому готелі. За інформацією правоохоронців, хлопець прийшов сюди до родича, який працює в готелі кочегаром. Ймовірно зірвався з висоти шостого поверху на грузовому ліфті. Свідків та очевидців події не було. Першим на допомогу прибіг електрик. Хлопець лише сказав, що впав з висоти, після чого знепритомнів.

Керівництво готелю не в змозі пояснити, що відбулося. Спеціалісти зараз обстежують справність ліфта. Попередній огляд ніяких пошкоджень не виявив. З’ясувалося, що власники готелю відмовилися від послуг компанії, яка обслуговує ліфти, щоб зекономити кошти. Слідство ведеться за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці. Батьки хлопця вимагають покарати винних.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день